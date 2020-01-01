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Цена бензина
руб
руб
Цена метана
руб
руб
Цена ГБО
руб
руб
Экономия
в месяц
в месяц
9960
руб.
Экономия
в год
в год
119520
руб.
Срок
окупаемости
окупаемости
7
мес.
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О компании в Екатеринбурге
С 2007 года основным направлением деятельности компании «АвтоМастерГаз» является установка газобаллонного оборудования (ГБО). Газовое оборудование приобрело широкое распространение в России.
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на газ более 11 000
автомобилей
на газ более 11 000
автомобилей